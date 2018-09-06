مدّ فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وبيع 5 آلاف كراسة شروط

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أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، على لسان رئيسته التنفيذية مي عبد الحميد ، استمرار فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحر ، فضلا عن إتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكنة.

وفي تصريحات صحفية عنها ، أوضحت مي عبد الحميد ، أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق ، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحجز في المشروع ، فضلا عن الاستفادة من شراء وحدات جديدة ، دون التقيد بأي من شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.

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وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إن الصندوق باع حتى الآن ، 4850 كراسة شروط عن طريق مكاتب البريد المميكنة ، بينما سدد 824 مواطنا مقدمات الحجز ، لوحدات سكنية في 17 مدينة / مركزا ، من إجمالي 20 مدينة / مركزا طرحت الوحدات بها ، وتم حجز الوحدات المطروحة كافة في مدينة القاهرة الجديدة ، والبالغ عددها 168 وحدة.

ولفتت مي عبد الحميد ، إلى أن الوحدات المتاحة التي سبق طرحها ، بلغت 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر ، في مراحل الانتهاء من التنفيذ ، وذلك بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) ، في المحافظات والمدن الجديدة ، حيث تم توفير 202 مكتب بريد مُميكن لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وزادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، قائلة إن اختيار الوحدة السكنية المُراد شراؤها ، يكون عن طريق أولوية الحجز في الموقع الإلكتروني ، وذلك بعد سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المصري المميكنة ، حيث تمت إتاحة الوحدات السكنية المتبقية للحجز ، على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ، فضلا عن إمكانية الاطلاع على بياناتها الأساسية ، من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة ، عن طريق الرابط

www.mff.gov.eg.

وأكدت مي عبد الحميد ، أنه تماشيا مع استمرار فتح باب الحجز ، فمن يرغب في سحب مقدم الحجز الذي سبق وتم تسديده عن طريق أحد مكاتب البريد المميكنة ، فعليه التقدم بطلب إلى مكتب البريد بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ الحصول على إيصال السداد ، علما بأن من يسحب المقدم ، وانتهى بالفعل من حجز وحدة سكنية على البوابة الإلكترونية للصندوق ، فسوف يتم خصم نسبة 1% منه من إجمالي ثمن الوحدة التي تم حجزها ، وفقا لما جاء في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن من لديه تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق ، فعليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول ، أو 090071117 من أي خط أرضي.​