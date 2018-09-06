تعرف على قيمة دعم الدولة للسلع التموينية والبترولية

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، تقريرا عن القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمته الدولة للمواطن ، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أبريل ، من العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، والذي قدّرت قيمته بـ150.7 مليار جنيه ، ذهب ما يعادل نسبته 77.5% من هذه القيمة ، نحو دعم السلع التموينية والبترولية ، وذلك بإجمالي 116.9 مليار جنيه.

وفي نشرته المعلوماتية عن شهر سبتمبر الحالي ، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع القيمة الإجمالية للدعم خلال من شهر يوليو وحتى أبريل من العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، مقارنة بمثيلتها من العام المالي 2016 / 2017 ، حيث بلغت قيمة الارتفاع بين الفترتين ، نحو 53 مليار جنيه.

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وأوضحت نشرة المعلومات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة الدعم الذي تحملته الدولة خلال الـ10 أشهر من العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، بلغ 150.7 مليار جنيه ، وذلك في مقابل 97.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وبحسب البيانات الإحصائية ، تبيّن تنوع الدعم المقدم من الدولة ، بين دعم للسلع التموينية ، حيث بلغت قيمته 57.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى أبريل 2017 / 2018 ، وذلك في مقابل 28 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي 2016 / 2017.

وعن دعم السلع البترولية ، أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الدولة دعمت في الفترة من يوليو وحتى أبريل 2017 / 2018 بقيمة 59.5 مليار جنيه ، وذلك في مقابل 36.3 مليار عن الفترة المقابلة من العام المالي 2016 / 2017. فضلا عن دعم بعض المؤسسات المالية الحكومية وهيئات أخرى.