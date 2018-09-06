«الإحصاء» يعلن نسب الزواج والطلاق في مصر.. تعرف على التفاصيل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، تقريرا بشأن إحصاءات الزواج والطلاق ، تبيّن من خلاله ارتفاع نسبة الزواج ، وتراجع نسب الطلاق في شهر أبريل من العام الحالي 2018.

وبحسب التقرير ، تبيّن ارتفاع عدد عقود الزواج خلال شهر أبريل من العام الحالي 2018 إلى 68.2 ألف تعاقد ، وذلك في مقابل 63.2 ألف تعاقد في شهر أبريل من العام الماضي 2017 ، بنسبة زيادة قدرّت بـ7.9% ، كما تبيّن تراجع إشهادات الطلاق إلى 16.3 ألف إشهادا ، وذلك في مقابل 16.5 ألف إشهاد في الشهر ذاته من العام الماضي ، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.

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وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع أعداد عقود الزواج والطلاق ، في شهر مارس من العام الحالي 2018 ، حيث بلغ عدد عقود الزواج في مارس الماضي 56.9 ألف عقد ، وذلك في مقابل 75.5 ألف تعاقد في شهر مارس من العام الماضي 2017 ، بانخفاض قدّرت نسبته بـ24.6%.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، في تقريره ، أن عدد إشهادات الطلاق وصل إلى 14.9 ألف إشهاد ، خلال شهر مارس من العام الحالي 2018 ، وذلك في مقابل 18.2 ألف إشهاد ، خلال شهر مارس من العام الماضي 2017 ، بانخفاض بلغت نسبته 18.1%.

ولفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى أنه مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي 2028 ، بشهر مارس السابق له ، تبيّن ارتفاع عدد عقود الزواج بواقع 11.3 ألف تعاقد ، حيث بلغ العدد في شهر أبريل 68.2 ألف تعاقد ، و56.9 ألف تعاقد في شهر مارس من العام الحالي.

وعلى مستوى الطلاق ، ومقارنة على أساس شهري بين أبريل ومارس 2018 ، ذكر التقرير أن إشهادات الطلاق ارتفعت في شهر أبريل من العام الحالي 2018 ، عن مارس السابق له ، حيث بلغت في شهر أبريل 16.3 ألف إشهاد ، بعد أن كانت في شهر مارس 2018 نحو 14.9 ألف إشهاد.