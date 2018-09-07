تعرف على حجم الودائع الحكومية في البنوك المصرية

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أصدر البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، تقريرا بشأن ودائع المصريين في البنوك ، أكد فيه أن ودائع المصريين في البنوك ، بما فيها الودائع الحكومية ، ارتفعت بنحو 33 مليار جنيه في شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، مقارنة بـ3.536 تريليون جنيه (التريليون يساوي 1000 مليار جنيه) ، في نهاية شهر مايو من العام الحالي 2018.

القطاع المصرفي المصري ، أحد أهم ركائز الاقتصاد في الوقت الحالي ، حيث حقق معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ، ساهمت في تجاوز القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية ، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات في الفترة المقبلة ، حيث إن نسبة القروض إلى الودائع في هذا القطاع ، تصل إلى نحو 45% ، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل أحجام وأنواع المشروعات ، بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

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