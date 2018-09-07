تقرير البورصة الأسبوعي: رأس المال السوقي يخسر 7 مليارات جنيه

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أصدرت البورصة المصرية ، تقريرها الأسبوعي عن نشاط البورصة ، والذي أوضح خسارة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، نحو 7 مليارات جنيه ، وذلك خلال جلسات الأسبوع المنصرم ، حيث أغلق عند مستوى 874.676 مليار جنيه ، بنسبة تراجع قدّرت بـ0.8% عن الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي ، تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة ، من 569.895 مليار جنيه حتى 562.492 مليار جنيه. خلال الأسبوع المنصرم ، وذلك بنسبة انخفاض قدّرت بـ1.3%.

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وأظهر التقرير كذلك ، ارتفاع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 193.333 مليار جنيه حتى 193.711 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو بلغت 0.2% ، بينما هبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 763.228 مليار جنيه حتى 756.203 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 0.9%.

وتبيّن من التقرير الأسبوعي للبورصة ، أن قيمة التداول على إجمالي السندات ، بلغت نحو 6528 مليون جنيه خلال الأسبوع المنصرم ، بينما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 6698 ألف سند تقريبا.