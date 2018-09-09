تركيا تُلزم المصنعين تحويل إيراداتهم إلى الليرة التركية

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يعاني المصنعين الأتراك من موجة جديدة من الخسائر التي بلغت حوالي أربعة مليارات دولار، على خليفة قرار الحكومة التركية، والتي أعلنت عن التزام المصنعين بتحويل معظم إيراداتها من “النقد الأجنبي” إلى العملة المحلية التركية “الليرة” وذلك في مدة أقصاها مائة وثمانين يوماً.

وتأتي تلك المساعي في إطار سعى الحكومة التركية لدعم العملة المحلية، ولكن مسؤولين بالقطاع الصناعي يقولون إنها تؤدي إلى خسائر فادحة للمصنعين وقد هبطت الليرة التركية أكثر من أربعين في المئة مقابل العملة الأمريكية “الدولار” خلال هذا العام 2018.

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وقد أدى تلك الإجراءات إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وكذلك الوقود، ودفع التضخم الاقتصادي إلى الصعود بنسبة تصل إلى ثمانية عشر في المئة، وهو أعلى مستوى له خلال خمسة عشر عاماً.

بموجب “مرسوم” قد تم إعلانه خلال هذا الأسبوع، يتعين على المصدرين أن يحولوا ثمانين في المئة من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى العملة التركية “الليرة” في غضون مائة وثمانين يوماً من تلقيهم المدفوعات.

وقد بدأ سريان هذا الإجراء الجديد من يوم الثلاثاء، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر تبعاً للأرقام الرسمية، وقد سجل إجمالي قيمة الصادرات في الدولة التركية خلال العام السابق 2017 حوالي مائة وسبعة خمسين مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن مسؤول في القطاع الصناعي “إن الإجراء قد يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية “الليرة”.

تبعاً للبيانات عن البنك المركزي التركي فقد سجلت الشركات الغير مالية عجزاً صافياً في قيمة النقد الأجنبي حيث سجل حوالي 215.9 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق 2018، وهو تحتاج إلى عملة أجنبية من أجل الوفاء بالتزاماتها.

وقد أعلن عدد من الأشخاص العاملين في قطاع التصدير التركي قائلاً “إن الحكومة لم تتشاور مسبقاً مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراءات الجديدة حينما تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية الحكومية خلال هذا الأسبوع”.

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