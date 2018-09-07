بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع البترول

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع البترول ، وهي كما يلي:

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وفرت الدولة مصادر الطاقة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية ، حيث تم تنفيذ نحو 69 مشروعا بتكلفة إجمالية قدّرت بنحو 728 مليار جنيه ، ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي ، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض ، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومي.

ونجحت وزارة البترول في توقيع 63 اتفاقية باستثمارات قدّرت بنحو 14.7 مليار جنيه ، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار ، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار ، وخفض المستحقات المتراكمة للشركات لـ3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017 ، وتحقيق 186 اكتشافا جديدا وتوفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار ، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز واستيراد الغاز المسال.

وفي مجال تنمية حقول الغاز والزيت بلغ عدد المشروعات المنفذة 26 مشروعا ، فضلا عن 4.1 مليار قدم 3 غاز/يوم ، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات /يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه ، وارتفعت الاستثمارات من 4.9 لـ8.8 مليار دولار ، ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 لـ5.7 مليون طن سنويا.

وفي مقدمة مشروعات البترول يأتي مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة تجاوزت 45 مليار دولار ، ومتوقع أن يصل إنتاجه قبل نهاية 2018 تدريجيا إلى 1.2 مليار قدم 3 غاز / يوم ، ونحو 1100 برميل متكثفات /يوم ، على أن يصل إنتاجه تدريجيا في نهاية 2019 لـ2.7 مليار قدم 3 غاز / يوم ، ونحو 2400 برميل متكثفات / يوم.

ومن بين المشروعات الناجحة تنمية منطقة نيدوكو «نورس» بتكلفة نحو 290 مليون دولار ، كما وضعت الدولة خطة لتطوير معامل التكرير ، حيث نفذت 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول ، بإجمالي استثمارات قدّرت بنحو 89.5 مليون دولار ، فضلا عن تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية ، شملت تنفيذ 14 خطا لنقل الخام ، بإجمالي أطوال 576 كيلومترا وباستثمارات قدّرت بنحو 1.4 مليار جنيه ، وجار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كيلومترا باستثمارات قدّرت بـ1.8 مليار جنيه ، وتنفيذ صهاريج التخزين بـ270 مليون جنيه و683 مليون دولار ، وتنفيذ 20 خطا لنقل الغاز بطول 408 كيلو أمتار ، باستثمارات قدّرت بـ2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.

وعن مشروعات التكرير والبتروكيماويات ، نفذت الدولة مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) ، بتكلفة قدّرت بنحو 1.96 مليار دولار ، أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات ، حيث ساهم في إنتاج نحو 1.38 مليون طن سنويا من اليوريا ، و80 ألف طن سنويا من فائض الأمونيا ، ومشروع برج التقطير المبدئي في شركة ميدور ، بهدف تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حاليا ، وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل لـ115% ، وإنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات في شركة أسيوط.

وزادت معدلات توصيل الغاز الطبيعي لـ2.6 مليون وحدة خلال الأربع الماضية ، مقارنة بـ2.4 مليون وحدة من 2010 / 2014.

وفيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية ، تم تمبيع 55 طن ذهب ، 6 أطنتن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار ، وإصدار نحو 360 عقد استغلال وتراخيص ، وصدور قانون الثروة المعدنية الجديد.