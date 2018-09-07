بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع البترول

منذ 48 دقيقة أخبار الاقتصاد
بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع البترول
آبار الغاز الطبيعي

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع البترول ، وهي كما يلي:

وفرت الدولة مصادر الطاقة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية ، حيث تم تنفيذ نحو 69 مشروعا بتكلفة إجمالية قدّرت بنحو 728 مليار جنيه ، ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي ، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض ، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومي.

ونجحت وزارة البترول في توقيع 63 اتفاقية باستثمارات قدّرت بنحو 14.7 مليار جنيه ، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار ، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار ، وخفض المستحقات المتراكمة للشركات لـ3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017 ، وتحقيق 186 اكتشافا جديدا وتوفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار ، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز واستيراد الغاز المسال.

وفي مجال تنمية حقول الغاز والزيت بلغ عدد المشروعات المنفذة 26 مشروعا ، فضلا عن 4.1 مليار قدم 3 غاز/يوم ، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات /يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه ، وارتفعت الاستثمارات من 4.9 لـ8.8 مليار دولار ، ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 لـ5.7 مليون طن سنويا.

وفي مقدمة مشروعات البترول يأتي مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة تجاوزت 45 مليار دولار ، ومتوقع أن يصل إنتاجه قبل نهاية 2018 تدريجيا إلى 1.2 مليار قدم 3 غاز / يوم ، ونحو 1100 برميل متكثفات /يوم ، على أن يصل إنتاجه تدريجيا في نهاية 2019 لـ2.7 مليار قدم 3 غاز / يوم ، ونحو 2400 برميل متكثفات / يوم.

ومن بين المشروعات الناجحة تنمية منطقة نيدوكو «نورس» بتكلفة نحو 290 مليون دولار ، كما وضعت الدولة خطة لتطوير معامل التكرير ، حيث نفذت 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول ، بإجمالي استثمارات قدّرت بنحو 89.5 مليون دولار ، فضلا عن تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية ، شملت تنفيذ 14 خطا لنقل الخام ، بإجمالي أطوال 576 كيلومترا وباستثمارات قدّرت بنحو 1.4 مليار جنيه ، وجار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كيلومترا باستثمارات قدّرت بـ1.8 مليار جنيه ، وتنفيذ صهاريج التخزين بـ270 مليون جنيه و683 مليون دولار ، وتنفيذ 20 خطا لنقل الغاز بطول 408 كيلو أمتار ، باستثمارات قدّرت بـ2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.

وعن مشروعات التكرير والبتروكيماويات ، نفذت الدولة مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) ، بتكلفة قدّرت بنحو 1.96 مليار دولار ، أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات ، حيث ساهم في إنتاج نحو 1.38 مليون طن سنويا من اليوريا ، و80 ألف طن سنويا من فائض الأمونيا ، ومشروع برج التقطير المبدئي في شركة ميدور ، بهدف تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حاليا ، وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل لـ115% ، وإنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات في شركة أسيوط.

وزادت معدلات توصيل الغاز الطبيعي لـ2.6 مليون وحدة خلال الأربع الماضية ، مقارنة بـ2.4 مليون وحدة من 2010 / 2014.

وفيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية ، تم تمبيع 55 طن ذهب ، 6 أطنتن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار ، وإصدار نحو 360 عقد استغلال وتراخيص ، وصدور قانون الثروة المعدنية الجديد.