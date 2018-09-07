بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في مجال الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 915 مشروعا بتكلفة قدّرت بنحو 85 مليار جنيه ، في إطارحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ، عن طريق إنشاء 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي ، بتكلفة قدّرت بنحو 39 مليار جنيه ، و21 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه ، وتنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وتنفيذ 73 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه ، بهدف القضاء على العشوائيات ، وإزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تقع تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

وشهد قطاع مياه الشرب ، تنفيذ نحو 236 مشروعا بطاقة إنتاجية قدّرت بنحو 6.3 مليون متر مكعب يوميا ، وبتكلفة إجمالية قدّرت بنحو31 مليار جنيه ، وتنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة ، والتوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل ، مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية.

وشملت المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون متر مكعب يوميا ، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه ، وتنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو ، وتنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 306 ملايين جنيه ، وتنفيذ 63 مشروع «خطوط ناقلة ، شبكات ، وخزانات» بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وفي مجال توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والمدن ، نفذت الدولة نحو 588 مشروعا للصرف صحي ، باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية قدّرت بـ2.9 مليون متر مكعب يوميا ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه ، فضلا عن تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بـ522 مشروعا ، بإجمالي استثمارات تجاوز 13 مليار جنيه ، لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.