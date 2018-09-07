بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في مجال الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات

منذ 34 دقيقة أخبار الاقتصاد
بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في مجال الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة 915 مشروعا بتكلفة قدّرت بنحو 85 مليار جنيه ، في إطارحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ، عن طريق إنشاء 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي ، بتكلفة قدّرت بنحو 39 مليار جنيه ، و21 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه ، وتنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وتنفيذ 73 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه ، بهدف القضاء على العشوائيات ، وإزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تقع تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

وشهد قطاع مياه الشرب ، تنفيذ نحو 236 مشروعا بطاقة إنتاجية قدّرت بنحو 6.3 مليون متر مكعب يوميا ، وبتكلفة إجمالية قدّرت بنحو31 مليار جنيه ، وتنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة ، والتوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل ، مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية.

وشملت المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون متر مكعب يوميا ، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه ، وتنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو ، وتنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 306 ملايين جنيه ، وتنفيذ 63 مشروع «خطوط ناقلة ، شبكات ، وخزانات» بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وفي مجال توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والمدن ، نفذت الدولة نحو 588 مشروعا للصرف صحي ، باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية قدّرت بـ2.9 مليون متر مكعب يوميا ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه ، فضلا عن تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بـ522 مشروعا ، بإجمالي استثمارات تجاوز 13 مليار جنيه ، لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.