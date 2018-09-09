تصريحات هامة حول زيادة المساعدات الأمريكية لمصر

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منح مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الإذن بمنح 1.2 مليون دولار أمريكي من “المساعدات الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية”، وأوضح إن الوزارة قد بلغت الكونجرس الأمريكي بموافقة وزير الخارجية الأمريكي.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعزيز التعاون الأمني مع الدولة المصرية، وأضاف “إن هذا الأمر يعد هام للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم جاء قرار الوزير”.

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وقد أعلنت “إذاعة صوت أمريكا” إن إدارة دونالد ترامب قد أشارت إلى تقدم جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً “إن واشنطن عملت بشكل وثيق مع حكومة جمهورية مصر العربية خلال العام السابق 2017 لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية، من أجل دعم الأهداف الأمنية المشتركة، ومكافحة الإرهاب”.

وقد شارات الإذاعة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلنت الالتزام بإرسال مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018، إلى جمهورية مصر العربية”.

وقد أوضح مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً “نواصل دعم جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتشجيع الخطوات نحو النمو الاقتصادي الشامل، والحكم الرشيد”.

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