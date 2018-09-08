بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع الصناعة

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الصناعة ، وهي كما يلي:

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نجحت الدولة في ضخ استثمارات ، بإجمالي 28.529 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ 109 مشروعات ، أهمها المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي للجلود بتكلفة 1.6 مليار جنيه ، حيث نُقل أصحاب الورش ومعداتهم ، وبدأ التشغيل والإنتاج الفعلي لها ، ويبلغ معدل إنتاج الجلود فيها 250 مليون قدم سنويا ، بزيادة قدرها 280% عن الوضع الحالي ، ما يساهم في مضاعفة الصادرات المصرية من الجلود لتصل إلى 300 مليون دولار سنويا.

وتضمنت المشروعات المنفذة ، مدينة الأثاث في دمياط ، التي تعتبر مدينة متكاملة تتيح الصناعات التكميلية والمعارض والمخازن ، وإنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم ، والذي يضم 180 مصنعا بمساحة 100 متر مربع و60 مصنعا ، بمساحة 200 متر مربع ، فضلا عن مبان إدارية وخدمية ومحطة معالجة للصرف الصحي ، فضلا عن الانتهاء من خطي 3 و4 لإنتاج الأسمنت في مجمع مصانع أسمنت العريش بتكلفة 3 مليارات جنيه ، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمعدل 3.6 مليون طن سنويا.

وانتهت الدولة كذلك من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية غير شاملة تكرير البترول خلال الأربعة سنوات السابقة 142.1 مليار جنيه ، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية 694 مليار جنيه ، كما تم حصر المصانع المغلقة والمتعثرة ، وتشغيل 66 من إجمالي 135 مصنعا بينها ، وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش 74 مصنعا متعثرا.

كما انتهت الدولة أيضا ، من خريطة الاستثمار الصناعي في محافظات الجمهورية كافة ، وإعداد النافذة الإلكترونية ، فضلا عن طرح 30 مليون متر مربع للمستثمرين في الفترة من 2016 وحتى 2018.