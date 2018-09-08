قناة السويس الجديدة و«وادي التكنولوجيا».. أبرز إنجازات المنطقة الاقتصادية في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع المنطقة الاقتصادية ، وهي كما يلي:

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ، حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية ، ولذا أصدرت الدولة قانونا لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 ، على مساحة 460.6 كيلو متر مربع ، تشمل موانئ «شرق بورسعيد ، غرب بورسعيد ، العريش ، الطور ، العين السخنة ، والأدبية» ، فضلا عن 4 مناطق صناعية وتنموية ، هي «العين السخنة ، شرق بورسعيد ، وادي التكنولوجيا ، والقنطرة غرب» ، فضلا عن أنفاق بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس ، لربط سيناء بالوادي وتحقيق الاتصال والترابط للمنطقة الاقتصادية.

مشروع المنطقة الاقتصادية يضم عدة مشروعات ، حيث انتهت الدولة من حفر قناة السويس الجديدة ، من الكيلو 60 حتى الكيلو 95 ، فضلا عن توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كيلومترا لتقليل زمن عبور السفن ، ليصبح 11 ساعة بدلا من 18 ساعة.

وتشتمل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ميناء شرق بورسعيد ، بأطوال أرصفة جديدة 5 كيلومترات ، والمنطقة الصناعية بمساحة 60 كيلو متر مربع ، حيث تم الانتهاء من المرافق وجار تنفيذ أعمال تحسين التربة ، وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية ، كما تم الانتهاء من أعمال حفر النفقين وجار تجهيز أعمال الطرق داخل الأنفاق.

وفي الوقت الحالي ، جار تجهيز المرحلة الأولى من منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية ، على مساحة 830 ألف متر مربع ، لإنشاء صناعات عالية التقنية ، حيث تتضمن المنطقة المتكاملة في العين السخنة ، ميناء العين السخنة. الذي يسع في الوقت الحالي سفينتين ، بمعدل تداول 30 حاوية في الساعة ، وجار إنشاء حوض ثان ومحطة جديدة للحاويات بتكلفة 9.7 مليار جنيه.

وجار إنشاء المنطقة الصناعية في العين السخنة ، وهي منطقة صناعية مرفقة تتميز بالقرب من ميناءي السخنة والأدبية ، وشبكة الطرق القومية ، وتضم صناعات ثقيلة ومتوسطة ، فضلا عن ميناء الأدبية الذي يقع على مسافة 17 كيلومترا من مدينة السويس ، بإجمالي أطوال أرصفة 1460 مترا وطاقة تصميمية 11 مليون طن سنويا ، وجار إنشاء محطة جديدة للصب الجاف بتكلفة 262 مليون جنيه.