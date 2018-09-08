العاصمة الإدارية ومنتجع الجلالة.. أبرز إنجازات المدن الجديدة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 56 دقيقة أخبار الاقتصاد
العاصمة الإدارية ومنتجع الجلالة.. أبرز إنجازات المدن الجديدة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي
فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع المدن الجديدة ، وهي كما يلي:

انتهت الدولة من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات ، في مناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة. وبدأت تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية ، وبينها «العاصمة الإدارية الجديدة ، العلمين الجديدة ، المنصورة الجديدة شرق بورسعيد ، ناصر في غرب أسيوط ، غرب قنا ، الإسماعيلية الجديدة ، رفح الجديدة ، مدينة ومنتجع الجلالة ، الفرافرة الجديدة ، العبور الجديدة ، توشكى الجديدة ، وشرق العوينات».

يبلغ إجمالي مساحات التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان ، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي نفذت خلال الـ40 عاما السابقة ، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة باكتمال جميع مراحلها ، نحو 14 مليون نسمة ، فضلا عن توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

ونفذت الدولة توسعات في المدن الجديدة القائمة ، بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه في الإسكان ، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية ، 3 مليارات جنيه في مجال الخدمات والزراعة) ، بينما يبلغ عدد المصانع المنتجة في المدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع ، برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه ، أتاحت نحو 600 ألف فرصة عمل ، فضلا عن 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ، توفر 200 ألف فرصة عمل ، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت المشروعات المنفذة إنشاء محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف متر مكعب يوميا ، قابلة للتوسع إلى 140 ألف متر مكعب يوميا ، لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة ، ومحطة تحلية مياه البحر ، بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا ، لمدينة ومنتجع الجلالة ، شاملة الخطوط والروافع للمدينة ، وذلك بتكلفة قدّرت بنحو 2.7 مليار جنيه ، فضلا عن تنفيذ طريق بطول 38 كيلومترا لتحويل الطريق الدولي الساحلي حتى الطبقة الرابطة جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة ، بتكلفة نحو 600 مليون جنيه.