العاصمة الإدارية ومنتجع الجلالة.. أبرز إنجازات المدن الجديدة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع المدن الجديدة ، وهي كما يلي:

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انتهت الدولة من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات ، في مناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة. وبدأت تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية ، وبينها «العاصمة الإدارية الجديدة ، العلمين الجديدة ، المنصورة الجديدة شرق بورسعيد ، ناصر في غرب أسيوط ، غرب قنا ، الإسماعيلية الجديدة ، رفح الجديدة ، مدينة ومنتجع الجلالة ، الفرافرة الجديدة ، العبور الجديدة ، توشكى الجديدة ، وشرق العوينات».

يبلغ إجمالي مساحات التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان ، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي نفذت خلال الـ40 عاما السابقة ، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة باكتمال جميع مراحلها ، نحو 14 مليون نسمة ، فضلا عن توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

ونفذت الدولة توسعات في المدن الجديدة القائمة ، بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه في الإسكان ، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية ، 3 مليارات جنيه في مجال الخدمات والزراعة) ، بينما يبلغ عدد المصانع المنتجة في المدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع ، برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه ، أتاحت نحو 600 ألف فرصة عمل ، فضلا عن 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ، توفر 200 ألف فرصة عمل ، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت المشروعات المنفذة إنشاء محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف متر مكعب يوميا ، قابلة للتوسع إلى 140 ألف متر مكعب يوميا ، لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة ، ومحطة تحلية مياه البحر ، بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا ، لمدينة ومنتجع الجلالة ، شاملة الخطوط والروافع للمدينة ، وذلك بتكلفة قدّرت بنحو 2.7 مليار جنيه ، فضلا عن تنفيذ طريق بطول 38 كيلومترا لتحويل الطريق الدولي الساحلي حتى الطبقة الرابطة جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة ، بتكلفة نحو 600 مليون جنيه.