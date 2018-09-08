تطوير «المصرية للاتصالات» وبوابة «بداية».. أبرز إنجازات الاتصالات في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع الاتصالات ، وهي كما يلي:

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تحولت الشركة المصرية للاتصالات إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات ، حيث زادت مساهمتها في الخزانة العامة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه ، فضلا عن تنفيذ مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت نحو ملياري جنيه ، بينما بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات 1611 شركة تضم 150 ألف عامل.

وربحت الهيئة القومية للبريد 3 مليارات جنيه ، وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة عن طريق 4 آلاف مكتب بريد ، فضلا عن تغطية أكثر من 2500 كيلومتر من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية في سيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول.

وأنشأت الدولة مناطق تكنولوجية في مدينتي برج العرب وأسيوط بتكلفة اجمالية 400 مليون جنيه ، فضلا عن ميكنة منظومة العمل في مكاتب التوثيق بتكلفة 20 مليون جنيه ، ما كان له أثر كبير في تيسير دورة العمل على الموظف والمواطن ، إضافة إلى التطوير والتحديث التكنولوجي للجهاز المركزي للمحاسبات بتكلفة 15 مليون جنيه ، بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتنمية الثقة بين المواطن والحكومة،

كما أنشأت الدولة بوابة مركز «بداية» لريادة الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار بتكلفة 49 مليون جنيه ، ما يمكّن المستثمر من الحصول على خدماته من موقعه دون الحاجة للرجوع لمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار ، فضلا عن إنشاء أول مصنع متطور في المنطقة العربية والإفريقية لتصنيع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بتكلفة 200 مليون جنيه ، حيث يوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة ، ويساعد على إنشاء صناعات مغذية ، وتطوير البنية الأساسية لمكاتب البريد ورفع كفاءتها ، كي تصبح وحدة خدمات مالية تتضمن الأنظمة الفنية والمالية والأمنية ، أشبه ما تكون بوحدة بنك مصغر بتكلفة 1200 مليون جنيه ، لتقديم الخدمات البريدية والحكومية ، عن طريق الشباك الواحد وبمستوى متميز.

