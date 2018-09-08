39 مشروعا باستثمارات 5.4 مليار جنيه.. أبرز إنجازات السياحة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

منذ 40 دقيقة أخبار الاقتصاد
39 مشروعا باستثمارات 5.4 مليار جنيه.. أبرز إنجازات السياحة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي
وزارة السياحة

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع السياحة ، وهي كما يلي:

نفذت الدولة 39 مشروعا متنوعا في قطاع السياحة ، تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية ، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه ، فضلا عن اتخاذ إجراءات لتشجيع التدفق السياحي ، أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات ، انتهت في أغسطس 2018.

وتضمنت المشروعات السياحية المنفذة ، تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه ، أهمها تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه ، وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه ، وإنشاء فندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه.

ونجحت الدولة كذلك في تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية ، بإجمالي استثمارات نحو 112 مليون جنيه ، وأهم هذه المشروعات توريد وتركيب النافورة الراقصة ، وعرض الوسائط المتعددة في حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه ، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحي بطول 6 كيلو أمتار وتكلفة 16 مليون جنيه ، فضلا عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.

 