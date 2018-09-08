39 مشروعا باستثمارات 5.4 مليار جنيه.. أبرز إنجازات السياحة في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي

Advertisements

في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع السياحة ، وهي كما يلي:

Advertisements

نفذت الدولة 39 مشروعا متنوعا في قطاع السياحة ، تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية ، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه ، فضلا عن اتخاذ إجراءات لتشجيع التدفق السياحي ، أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات ، انتهت في أغسطس 2018.

وتضمنت المشروعات السياحية المنفذة ، تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه ، أهمها تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه ، وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه ، وإنشاء فندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه.

ونجحت الدولة كذلك في تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية ، بإجمالي استثمارات نحو 112 مليون جنيه ، وأهم هذه المشروعات توريد وتركيب النافورة الراقصة ، وعرض الوسائط المتعددة في حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه ، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحي بطول 6 كيلو أمتار وتكلفة 16 مليون جنيه ، فضلا عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.