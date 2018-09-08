تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض سداد المصروفات الدراسية من 5 بنوك

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صرحت خمسة من البنوك الموجودة في مصر عن منح قرض سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، وأطلقت عليه إسم “القرض التعليمي” حيث تختلف شروط الحصول على القرض من بنك إلى آخر، بينما تتوافق الأوراق المطلوبة في جميع البنوك.

الأوراق المطلوبة للحصول على “القرض التعليمي”:

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شهادة دخل للعميل.

إيصال مياه أو كهرباء أو غاز حديث.

خطاب معتمد من المدرسة بقيمة المصروفات الدراسية.

أن يكون العميل مر عليه 6 أشهر في جهة عمله.

أن لا يتعدى قيمة القرض نسبة 35% من راتب العميل، فيما يساوي ثلث المرتب.

وعند الحصول على القرض التعليمي، يوفر البنك وثيقة تأمين على حياة العميل على مخاطر عدم سداد القرض في حالة الوفاة أو العجز.

أما عن الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض سداد المصروفات الدراسية من 5 بنوك فهي كالتالي:

أولاً: بنك مصر.

اشترط البنك أن يكون نسبة الحد الأقصى للقرض 300 ألف جنيه، على أن يتم السداد على عامين فقط، بمعدل فائدة حوالي 17.5% إلى 20%، وقيمة 1% للمصروفات الإدارية، كما اشترط البنك أن يتحمل العميل سداد قيمة القسط الشهري للقرض، وأن لا يزيد سن العميل عن 65 عاماً عند سداد القسط الأخير، ولم يضع البنك شرط الحد الأدنى لراتب العميل.

ثانياُ: البنك العربي الأفريقي.

اشترط البنك أن يكون الحد الأقصى للقرض 100 ألف جنيه، على أن يتم السداد لمدة عام واحد فقط، بمعدل فائدة 19.5%، و 2% مصاريف إدارية، وعلى أن لا يقل راتب العميل عن 5 آلاف جنيهاً، وأن لا يتعدى سن العميل 60 عاماً عند سداد القسط الأخير، واقتصر البنك على تمويل وإقراض المدارس الدولية فقط.

ثالثاً: بنك SAIB.

حيث اشترط البنك أن يكون قيمة القرض 100 ألف جنيه، ويتم سداد القرض لمدة عام واحد فقط، بمعدل فائدة 15%، و 1.5 مصروفات إدارية، على أن لا يقل راتب العميل عن 5 آلاف جنيهاً، وأن لا يزيد عمره عن 55 عاماً عند سداد القسط الأخير.

رابعاً: البنك المصري الخليجي.

اشترط البنك أن يكون الحد الأقصى للقرض مليون جنيهاً، على أن يتحمل العميل سداد قيمة القسط الشهري، وأن لا تزيد فترة السداد عن عام واحد فقط، بمعدل فائدة 19%، و 200 جنيهاً مصاريف إدارية، كما اشترط البنك أن لا يقل سن العميل 60 عاماً عند سداد القسط الأخير.

خامساً: بنك ناصر الإجتماعي.

وهنا اشترط البنك أن يكون الحد الأقصى للقرض 50 ألف جنيهاً فقط، على أن يتم السداد لمدة عام واحد فقط بمعدل فائدة ما بين 11% إلى 11.7%، على أن يتحمل العميل سداد قيمة القسط الشهري، وأن لا يتعدي سن العميل 60 عاماً عند سداد القسط الأخير، ولا يشترط حد أدنى لراتب العميل، كما اقتصر البنك إقراض تمويل المصروفات للمدارس الحكومية والخاصة فقط لاغير.