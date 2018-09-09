ترامب يدعو “أبل” لصناعة منتجاتها في أمريكا تجنباً للرسوم الجمركية على الصين

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صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على موقع تويتر اليوم السبت “إن على شركة أبل أن تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين”.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء رويترز فإن شركة أبل قد أبلغت المسؤولين في قطاع التجارة في خطاب قد تم إصداره يوم الجمعة السابق بأن الرسوم الجمركية المقترحة سوف تؤثر على أسعار عدد كبير من منتجات الشركة بما في ذلك “الساعات”، ولكن الشركة لم تذكر أي تصريح بخصوص “هواتف الآيفون”.

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وقد أعلن دونالد ترامب يوم الجمعة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “آير فورس وان” إن الإدارة تقوم بالتخطيط من أجل فرض رسوم جمركية على سلع صينية بشكل إضافي بقيمة تصل إلى مائتين وسبعة وستين مليار دولار أمريكي.

وقد كتب الرئيس الأمريكي على موقع تويتر قائلاً “إن أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي، اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلاً من الصين، ابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن”.

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