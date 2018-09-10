مطور عقاري: على الدولة ألا تنافس المستثمرين

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أعلن الدكتور أحمد شلبي المطور العقاري قائلاً “إن الدولة المصرية قامت بفتح وتنمية مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في دفع السوق العقاري للأمام”.

وقد أوضح الدكتور أحمد شلبي “إن الدولة المصرية عليها أن تبدأ التنمية بأي منطقة جيدة ثم تترك الأمر للمستثمرين والمطورين العقاريين لأنهم الأقدر على التعامل، ولكنها تبدأ بالمرافق وطرح المراحل الأولى من أجل أن تحصل على ثقة المواطنين في المنطقة المستهدف تنميتها”.

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وأوضح “إن الدولة المصرية يجب أن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص من أجل المساهمة في التنمية الجديدة، والدولة ليست منافس فعلي لأن حجم التنمية المستهدفة أكبر من قدرات كل المطورين العاملين في السوق في الوقت الراهن، لذلك تبدأ الحكومة دائما الخطوة الأولى في أي مجتمع عمراني جديد”.

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