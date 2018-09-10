تصريحات هامة من التمويل العقاري عن خططها لزيادة موارد الإسكان الاجتماعي

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أعلنت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري الدكتورة مي عبدالحميد قائلة “عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوقين، وبعد استكمال قرار دمجهما تبعاً لتعديلات القانون الصادر تحت رقم ثلاثة وثلاثين لعام 2014، والتي قد تم إقرارها مع مجلس النواب المصري خلال دورته الأخيرة، وسوف يتم وضع خطة من أجل العمل على زيادة الموارد المالية للصندوق”.

وأوضحت “إن الخطة سوف تعتمد على زيادة الموارد عن طريق طرح المزيد من الأراضي والوحدات السكنية الاستثمارية أسوة بمحور الإسكان الحر المطروح خلال الوقت الراهن، وكذلك العمل على طرح العديد من المحلات والمناطق الخدمية داخل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل من أجل الانتفاع بمقابل مالي”.

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وأشارت “إلى أن التفكير في تعدد الموارد المالية للصندوق يستهدف في المقام الأول العمل على استمرار الصندوق بالعمل وتمكينه من القيام بدوره في العمل على توفير وحدات سكنية اقتصادية بسعر جيد، ومناسب لجميع الفئات، وخصوصاً فئة محدودي الدخل، بنظام سداد طويل المدى”.

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