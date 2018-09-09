البورصة تستهل تعاملات بداية الأسبوع بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت موشرات البورصة المصرية ، جلسة تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد ، الموافق 9 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.08% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع ، حيث أغلق عند مستوى 15.803 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول أعلى من متوسط ، موضحة أنه على الرسم البياني اليومي ، لا يزال المؤشر يحاول اختراق مستويات 15.900-16.000 نقطة ، والتى تعوقه وتدفعه لأسفل نحو مستويات 15.800-15.700 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن الحركة العرضية تسيطر على المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بين مستويى 16.000-15.700 نقطة ، وزادت: «إذا لم يتراجع المؤشر قبل الوصول لمستوى 16.000 نقطة ، فقد يؤدي ذلك إلى اختراق مستوى 15.700 لأسفل ، لكن بصفة عامة فإن السيناريو الإيجابي لأعلى فقط ، حال تجاوز المؤشر لمستوى 15.080 نقطة».