كل ما تريد معرفته عن بطاقات الدفع الإلكترونية.. «طارق عامر» صاحب أول بطاقة

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قدّم محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، أول بطاقة وطنية للدفع صادرة باسمه ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تبدأ المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في العمل ، بنهاية العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع ، وفوائدها للمواطن المصري ، وهي كما يلي:

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1. تصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية وكروت الدفع ، وتشمل «بطاقات الخصم ، البطاقات المدفوعة مقدما ،وبطاقات الائتمان» ، والتي تستهدف تقليل التعاملات النقدية في الاقتصاد ، نظرا لمخاطر حمل النقد والكاش من الفقد أو السرقة.

2. تصدر مؤسسات مثل «فيزا» و«ماستر كارد» وغيرها ، بطاقات الدفع ، وذلك بالتعاون مع البنوك التي تختلف في طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها ، أو إيداع المبالغ في الحساب المدفوع مقدما ، أو الحد الائتماني الدائن.

3. المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع ، عبارة عن شبكة إلكترونية مصرية تربط المؤسسات المصرفية مع التجار ، وتعمل كذلك على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفي والتجار والمؤسسات المالية ، وذلك باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك.

4. يراعي تصميم بطاقة الدفع المرتبطة بالمنظومة الجديدة أن تكون متعددة التطبيقات ، لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني في المستقبل.

5.تبدأ المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع ، العمل في نهاية العام الحالي 2018.

6. يسعى قطاع المدفوعات الإلكترونية ، إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي للتعاملات الرسمية.

7. تسهم بطاقة الدفع الوطنية ، في دعم مفهوم الشمول المالي ، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك.

8. تصدر بطاقة الدفع الوطنية ، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ، المملوكة للبنك المركزي المصري ، ووزارة المالية المصرية ، والبنوك ، وتم تأسيس الشركة بغرض توفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات الإلكترونية في مصر.

9. تدعم بطاقات الدفع الجديدة ، التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدي ، أي تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها.

10. تسمح بطاقة الدفع بالسحب النقدي ، والشراء من التجار ، وسداد أي مدفوعات عن طريق ماكينات POS ، كما أن البطاقة متعددة التطبيقات ، حيث يمكن استخدامها في أكثر من تطبيق مثل منظومة الدعم.

11. تسهم بطاقة الدفع في زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية.