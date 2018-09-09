تعرف على أسعار الحديد في الأسواق المصرية

Advertisements

تزامنا مع تراجع سوق العقارات والبناء، شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، إذتراجع سعر شركة عز سعر الحديد بمقدار 330 جنيهًا للطن، ليصبح السعر الجديد 12 ألفًا و198 جنيهًا للطن، بتسليم أرض المصنع شامل الضريبة بعد أكثر من 4 أشهر من ثبات الأسعار.

كما بلغ سعر طن حديد المصريين 12 ألفًا و198 جنيهًا، وبشاي 12 ألفًا و180 جنيهًا للطن، والسويس للصلب 12 ألفًا و175 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، وسجل سعر طن حديد الجيوشي 11 ألفًا و950 جنيهًا، والعشري 12 ألف جنيه للطن، وطنطا 11 ألفًا و800 جنيه، وتشمل الأسعار 14% ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

Advertisements

وعلق رئيس شعبة مواد البناء، على هذا التراجع في الأسعار، قائلًا: ” إنه من المطلوب أن تنخفض أسعار الحديد أكثر من ذلك خاصة أسعار حديد عز لأنها أكثر الشركات ارتفاعا في الأسعار”.

وطالب رئيس شعبة مواد البناء، الحكومة والجهات الرقابية بفرض رقابة صارمة على الأسواق، خاصة الوكلاء والموزعين والتجار، حتى لا يحدث أي ارتفاع في الأسعار، لأنه يضر بالصالح العام والمواطن في المقام الأول.