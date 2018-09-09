مصر تبدأ تصنيع “التوك توك” العام المقبل

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يعتبر “التوك توك” أحد وسائل المواصلات التي يعتمد عليها البعض في الوصول إلى منازلهم، خصوصًا في الأماكن العشوائية، ورغم مشكلاته المرورية الكثيرة إلا إننا لا ننكر أهميته لدى البعض.

ولذلك تعتزم مجموعة “جي بي أوتو”، البدء في إنشاء مصنع لإنتاج الدراجات البخارية والتوك توك بالعين السخنة العام المقبل.

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وذكر رؤوف غبور، العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، لوكالة بلومبرج الأمريكية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بالمصنع الجديد عام 2020، على أن يخصص غالبية الإنتاج للتصدير.

وأضاف العضو المنتدب، أن منطقة شرق إفريقيا ستكون سوقا رئيسيًا، مشيرًا إلى أن مصر بها قرابة مليوني توك توك، عدد المرخص منها لا يتعدى 117 ألفا فقط، حتى منتصف عام 2017، هذا حسب ما جاء في تقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي هذا التصريح بعد أيام، من إصدار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بشأن ترخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها.

ورغم هذا التصريح من رؤوف غبور، العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن الاستثمارات المتوقع ضخها في المشروع، لكن المجموعة كانت قد أعلنت في ديسمبر 2016، أنها تخطط لإنشاء مصنع للدراجات البخارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 60 مليون دولار، وأنها وصلت للمراحل النهائية في مفاوضات تخصيص الأرض اللازمة لبناء المصنع. وتوقع غبور، تحسن مبيعات سوق السيارات خلال 2019.