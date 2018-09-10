المركزي المصري: 17.408 مليار جنيه حصيلة بيع أذون الخزانة

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أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسع أشهر قد ارتفع في عطاء يوم الأحد، وقد ارتفعت عوائد أذون الخزانة لأجل واحد وتسعين يوماً نسبة مئوية تصل إلى 19.31% من 19.18 %.

كما أظهرت البيانات عن ارتفاع العائد على الأذون لأجل مائتين وستة وستين يوماً إلى نسبة مئوية تصل إلى 19.63% من العطاء السابق الذي سجل 19.55%، وقد قامت جمهورية مصر العربية اليوم ببيع أذون خزانة لأجل واحد وتسعين يوماً بقيمة تصل إلى 5.632 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 314.5 مليون دولار أمريكي.

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وقد أعلنت الدولة المصرية في وقت سابق عن نيتها لبيع ما قيمته 8.5 مليار جنيه مصري من أذون أجل واحد وتسعين يوماً، غير أن الدولة المصرية قد باعت أذون خزانة لأجل مائتين وستة وستين يوماً بقيمة تصل إلى 11.776 مليار جنيه مصري.

وقد صرح عدد من المتعاملين في سوق “أدوات الدين المصري” خلال يوم الأحد إن لجوء الدولة المصرية إلى بيع أذون خزانة أكثر من المستهدف في عطاء مائتين وستة وستين يوماً يعود إلى “تجنب إعادة التمويل قبل نهاية عام 2018”.

وقد سجلت قيمة استثمارات الأجانب في “أدوات الدين الحكومي” ما يعادل 17.1 مليار دولار، منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، وحتى نهاية شهر يوليو، ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار أمريكي المسجل خلال نهاية شهر مارس السابق.

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