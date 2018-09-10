بدء إنتاج الدراجات البخارية والتوك توك في مصر خلال 2019

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صرحت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن تخطيط شركة أوروبية رائدة في مجال صناعة السيارات عن افتتاح مصنع جديد لصناعة “الدراجات البخارية، والتوك توك” خلال العام القادم 2019 بالدولة المصرية.

وقد أعلنت بلومبرج “إن هذه الشركة سوف تبدأ في إقامة مصنع جديد في العين السخنة بالقرب من قناة السويس خلال العام القادم 2019، من أجل تصنيع الدراجات البخارية، والتوك توك مع بدء الإنتاج خلال عام 2020”.

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وأكد “إن حص كبيرة من هذا الإنتاج مخصصة من أجل التصدير، وخصوصاً إلى دول شرق القارة الإفريقية”، كما نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين في الشركة عن تأكيدهم على عدم خوفهم من إمكانية تأثير قرار إلغاء الرسوم على واردات السيارات من أوروبا الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير القادم 2019”.

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