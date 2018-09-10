الحكومة تخطط لإنشاء 20 مدينة «جيل رابع»: تستوعب 30 مليون نسمة

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أعلن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين، أن الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لإنشاء 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 580 ألف فدان ، لاستيعاب 30 مليون نسمة ، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم للغاية بمدن الجيل الرابع، إيمانا منه بدور هذه المدن في توفير فرص حياة أفضل ، ومجابهة النمو غير المخطط في مصر ، وتوفير فرص للسكن والاستثمار والعمل.

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وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن المدن الجديدة تتوزع في مختلف المحافظات المصرية وأقاليمها ، حيث تضم محافظة القاهرة «العاصمة الإدارية الجديدة تجمع جنوب القاهرة الجديدة» ، ومحافظة الجيزة «6 أكتوبر الجديدة ، حدائق أكتوبر ، امتداد الشيخ زايد ، سفنكس الجديدة ، والوراق الجديدة» ، ومحافظة القليوبية «العبور الجديدة» ، ومحافظة مطروح «العلمين الجديدة» ، ومحافظة الدقهلية «المنصورة الجديدة» ، ومحافظة البحيرة «امتداد النوبارية الجديدة» ، ومحافظة بورسعيد «شرق بورسعيد (سلام) ، غرب بورسعيد» ومحافظة شمال سيناء «بئر العبد الجديدة» ، ومحافظة بني سويف «الفشن الجديدة» ، ومحافظة المنيا «ملوى الجديدة» ، ومحافظة أسيوط «غرب أسيوط» ، ومحافظة قنا «غرب قنا» ، ومحافظة الأقصر «الأقصر الجديدة» ، ومحافظة أسوان «توشكى».