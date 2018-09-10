البورصة تفتتح تعاملات جلسة اليوم على انخفاض جماعي في المؤشرات كافة

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على انخفاض جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أغلقت جلسة أمس أيضا على تراجع في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض بنسبة 0.07% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.19% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.03%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.03% ، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس باللون الأحمر ، حيث أغلق عند 15.740 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول أقل من متوسطة ، موضحة أنه على الرسم البياني لكل ساعة ، فشل المؤشر في الوصول إلى منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة ، ما يشير إلى الضعف المسيطر على القوة الشرائية ، بينما يتجه المؤشر الثلاثيني في الوقت الحالي ، نحو اختبار مستوى الدعم 15.700 نقطة ، وفي حال اختراقه لأسفل يتراجع المؤشر نحو مستويات 15.600-15.500 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت الشركة أن هناك فرصا جيدة على مؤشر السبعيني ، متوقعة استمرار التحركات العرضية لفترة بشكل عام ، لينتهي السيناريو الإيجابي على المدى القصير في تراجع المؤشر لدون مستوى الدعم الرئيسي 15.080 نقطة.