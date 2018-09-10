ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر.. و«المركزي» يخطط لزيادة جديدة

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سجل رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ، نحو 2.564 مليار دولار ، بنهاية شهر أغسطس المنصرم ، بحسب ما أوضحت بيانات البنك المركزي ، بقيادة طارق عامر ، مع خطة من البنك لزيادة أرصدته في الفترة المقبلة.

وأشارت بيانات البنك المركزي ، إلى ارتفاع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ، الذي وصل إلى نحو 41.1 مليار دولار ، أي ما يعادل نحو 735.7 مليار جنيه ، بنهاية شهر أغسطس المنصرم ، في مقابل 41 مليار دولار ، أي ما يعادل 733.9 مليار جنيه ، بنهاية شهر يوليو المنصرم ، وذلك بارتفاع قدره نحو 1.8 مليار جنيه.

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وقبل نحو أسبوع ، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار ، وذلك مقارنة بشهر يوليو 2018 ، الذي سجل 44.3 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر ، سلة من العملات الدولية الرئيسية ، هي «الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني» ، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، كما أنها تتغير بحسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.