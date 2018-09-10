ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر.. و«المركزي» يخطط لزيادة جديدة

منذ 22 دقيقة أخبار الاقتصاد
ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر.. و«المركزي» يخطط لزيادة جديدة
ذهب

سجل رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ، نحو 2.564 مليار دولار ، بنهاية شهر أغسطس المنصرم ، بحسب ما أوضحت بيانات البنك المركزي ، بقيادة طارق عامر ، مع خطة من البنك لزيادة أرصدته في الفترة المقبلة.

وأشارت بيانات البنك المركزي ، إلى ارتفاع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ، الذي وصل إلى نحو 41.1 مليار دولار ، أي ما يعادل نحو 735.7 مليار جنيه ، بنهاية شهر أغسطس المنصرم ، في مقابل 41 مليار دولار ، أي ما يعادل 733.9 مليار جنيه ، بنهاية شهر يوليو المنصرم ، وذلك بارتفاع قدره نحو 1.8 مليار جنيه.

وقبل نحو أسبوع ، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار ، وذلك مقارنة بشهر يوليو 2018 ، الذي سجل 44.3 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر ، سلة من العملات الدولية الرئيسية ، هي «الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني» ، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، كما أنها تتغير بحسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.