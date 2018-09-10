البورصة تواصل هبوطها في منتصف تعاملات اليوم بفعل مبيعات المصريين

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.48% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.92% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.61%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض بنسبة 0.16% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ، أما مؤشر بورصة النيل فارتفع بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أغلقت جلسة أمس أيضا على تراجع في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض بنسبة 0.07% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.19% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.03%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.03% ، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس باللون الأحمر ، حيث أغلق عند 15.740 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول أقل من متوسطة ، موضحة أنه على الرسم البياني لكل ساعة.