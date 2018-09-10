تعرف على أسعار الحديد اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث سجل سعر حديد عز نحو 12 ألفا و800 جنيه تسليم أرض المصنع ، أما حديد بشاي فسجل 12 ألفا و780 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل حديد المصريين سعر 12 ألفا و740 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، بينما سجل حديد المراكبي سعر 12 ألفا و680 جنيها تسليم أرض المصنع ، وسجل حديد العشري سعر 12 ألفا و620 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

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أما حديد الجارحي فسجل 12 ألفا و375 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، بينما سجل حديد السويس للصلب 12 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.