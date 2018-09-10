تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الأسمنت ، استقرارا في الأسواق اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 913 جنيها للطن الواحد، بينما بلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 868 جنيها للطن الواحد ، وسجل سعر أسمنت المهندس 883 جنيها للطن الواحد، أما سعر أسمنت التعمير فبلغ 860 جنيها للطن الواحد.

وسجل متوسط سعر أسمنت السويدي سعر 913 جنيها للطن الواحد، بينما سجل سعر أسمنت طرة 898 جنيها للطن الواحد ، أما سعر أسمنت سيناء فسجل 868 جنيها للطن الواحد، وسجل سعر أسمنت حلوان 895 جنيها للطن الواحد، أما أسمنت السويس فسجل سعر 890 جنيها للطن الواحد.

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وعن أسعار الأسمنت الأبيض، سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه ، بينما سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2000 جنيه ، وسجل سعر سوبر سيناء 1980 جنيها للطن الواحد ، بينما سجل سعر رويال العادة 2000 جنيه للطن، وبلغ سعر الواحة الأبيض 2000 جنيه للطن.

وفيما يخص أسعار الأسمنت المخلوط، سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 800 جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر أسمنت النخيل 800 جنيه للطن الواحد، وسجل أسمنت الواحة 800 جنيه للطن الواحد.

وبشأن أسعار الأسمنت المقاوم ، سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر أسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه للطن الواحد ، وسجل سعر أسمنت السويس سي ووتر 910 جنيهات للطن الواحد ، بينما بلغ سعر أسمنت السويدي المقاوم 940 جنيها للطن الواحد.