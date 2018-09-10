البورصة تتخلى عن انخفاضها وتغلق على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يتراجع بقيمة 5.8 مليار جنيه

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، أما رأس المال السوقي فتراجع بقيمة 5.8 مليار جنيه، حيث أغلق عند مستوى 867.500 مليار جنيه.

وحجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 183.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 556 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 20.3 ألف عملية لـ174 شركة ، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.26%، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 18.11% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 6.63% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 34.07%، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 65.92%.

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صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع بقيمة 43 ألف جنيه 36.7 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بقيمة 7.2 ملايين جنيه، 1.4 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه ، 20.3 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.71%، حيث أغلق عند مستوى 15628 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.45%، حيث أغلق عند مستوى 2530 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.93%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.76% عند مستوى 757 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40%.