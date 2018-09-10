«التموين» تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الدواجن المجمدة

Advertisements

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس عبد المنعم خليل ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة والمستوردة من الخارج ، إلى 53 جنيها و55 جنيها ، والتي تطرح في السلاسل التجارية والهايبرات الكبرى.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أضاف المهندس عبد المنعم خليل ، أن أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة التي تطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 40 جنيها ، هي الأرخص بفارق يصل بين 14 جنيها و15جنيها في الكيلو الواحد ، موضحا أن قرار الارتفاع تأخر منذ 30 يونيو الماضي لمدة 3 شهور ، حتى الانتهاء من إجازات عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

ولفت مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، طرحت دواجن بأسعار مخفضة ، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ، وذلك بهدف إعادة التوازن في الأسواق.