«التموين» تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الدواجن المجمدة

منذ 27 دقيقة أخبار الاقتصاد
«التموين» تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الدواجن المجمدة

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس عبد المنعم خليل ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة والمستوردة من الخارج ، إلى 53 جنيها و55 جنيها ، والتي تطرح في السلاسل التجارية والهايبرات الكبرى.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أضاف المهندس عبد المنعم خليل ، أن أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة التي تطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 40 جنيها ، هي الأرخص بفارق يصل بين 14 جنيها و15جنيها في الكيلو الواحد ، موضحا أن قرار الارتفاع تأخر منذ 30 يونيو الماضي لمدة 3 شهور ، حتى الانتهاء من إجازات عيد الأضحى المبارك.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، طرحت دواجن بأسعار مخفضة ، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ، وذلك بهدف إعادة التوازن في الأسواق.