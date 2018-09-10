تعرف على أسعار الرخام في الأسواق اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الرخام ، ارتفاعا في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بسبب أسباب عدة ، من بينها النقل بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية ، والنولون.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الرخام في الأسواق اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وهي كما يلي:

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سعر المتر الطولي للرخام ، تراوح بين 40 وحتى 60 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الرخام الجلالة «سادة فاتح» ، تراوح بين 140 وحتى 190 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الرخام الجلالة ، تراوح بين 125 وحتى 180 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الجلالة روز ، تراوح بين 110 وحتى 160 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر رخام الجلالة فص ، تراوح بين 200 وحتى 270 جنيها للمتر الواحد.