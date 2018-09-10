تعرف على أسعار الدهانات في الأسواق اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الدهانات ، استقرار في أسواق البناء ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم أسعار الدهانات في أسواق البناء ، اليوم الإثنين ، وهي كما يلي:

سعر الكيلو جرام من المعجون البلاستيك الداخلي ، سجل 6 جنيهات للكيلو الواحد ، بينما سجل سعره في الشهر ذاته من العام الماضي قيمة 4.7 جنيه للكيلو الواحد.

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سعر اللتر من البلاستيك مط داخلي عالي الجودة ، بلغ 32 جنيها للتر الواحد.

سعر اللتر من البلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي ، سجل قيمة 47.25 جنيه للتر الواحد.

سعر اللتر من الدهان البلاستيكي واجهات ، بلغ قيمة 48.3 جنيه للتر الواحد.

سعر لتر لاكيه نصف لامع ، سجل 48.4 جنيه للتر الواحد.

سعر كيلو الدهانات الأسمنتية ، سجل قيمة 3.2 جنيه للكيلو جرام الواحد.