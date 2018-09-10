تعرف على أسعار الجرانيت اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الجرانيت ، ارتفاعا ملحوظا في أسواق البناء ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الجرانيت.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الجرانيت في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وهي كما يلي:

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سعر المتر الطولي من الجرانيت ، تراوح بين 30 وحتى 50 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الجرانيت غزال أصفر ، تراوح بين 250 وحتى 350 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ، تراوح بين 250 وحتى 360 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الجرانيت رويال ، تراوح بين 270 وحتى 370 جنيها للمتر الواحد.

سعر متر الجرانيت فرسان ، تراوح بين 270 وحتى 380 جنيها للمتر الواحد.