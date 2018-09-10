تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

Advertisements
شهدت أسواق اللحوم ، حالة من الركود اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بحسب ما قال عضو شعبة القصابين في الغرف التجارية ، هيثم عبد الباسط.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار اللحوم في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وتختلف الأسعار باختلاف المناطق ، وهي كما يلي:
Advertisements
سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح بين 140 وحتى 150 جنيها للكيلو الواحد.
سعر كيلو اللحم الضاني ، يتراوح بين نحو 150 حتى 160 جنيها للكيلو الواحد.
سعر كيلو اللحم الجملي ، يتراوح بين نحو 100 وحتى 110 جنيهات.
سعر كيلو اللحم الجاموسي ، يتراوح بين نحو 100 وحتى 110 جنيهات.
Advertisements
التعليقات