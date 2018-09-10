تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

Advertisements

استقرت أسعار الأسماك ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في سوق العبور ، ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم أسعار الأسماك في سوق العبور ، وهي كما يلي:

سعر كيلو سمك البلطي ، تراوح بين 20 وحتى 24 جنيها للكيلو الواحد.

Advertisements

سعر كيلو سمك قشر البياض ، تراوح بين 29 وحتى 35 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو سمك فيليه البلطي ، تراوح بين 30 وحتى 70 جنيها للكيلو الواحد.

متوسط سعر كيلو سمك البياض البلدي بلغ 35 جنيها للكيلو الواحد.

متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني ، بلغ 27 جنيها للكيلو الواحد.

متوسط سعر كيلو سمك الماكريل ، بلغ 35 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو سمك الوقار ، تراوح بين 40 وحتى 70 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الجمبري المجمد بلغ 150 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو سمك القراميط بلغ 20 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المكرونة السويسي ، بلغ 60 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المكرونة الخليجي ، بلغ 40 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو سمك البوري الممتاز ، تراوح بين 24 وحتى 30 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو سمك كاليماري ، تراوح بين 70 وحتى 100 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو السردين المجمد ، يتراوح بين 15 وحتى 25 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو يمك البربون المجمد ، يتراوح بين 23 وحتى 27 جنيها للكيلو الواحد.