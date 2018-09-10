تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الخضراوات ، استقرارا في سوق العبور ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الخضراوات في سوق العبور ، وهي كما يلي:

سعر كيلو الطماطم ، تراوح بين 5 وحتى 7 جنيهات للكيلو الواحد.

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سعر كيلو الفلفل ، تراوح بين 12 وحتى 15 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو البطاطس بلغ 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سغر كيلو البصل. تراوح بين 4.5 وحتى 6.5 جنيه للكيلو الواحد.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ، من 8 وحتى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر كيلو الكوسة ، من 5 وحتى 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو الخيار بلغ 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو الثوم بلغ 22 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الباذنجان بلغ 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو الملوخية ، تراوح بين 4 وحتى 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو الجزر بلغ 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو القلقاس بلغ 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو البسلة بلغ 9 جنيهات للكيلو الواحد.