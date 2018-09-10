تعرف على أسعار القطن المصري اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار القطن المصري ، استقرارا سعريا في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار القطن المصري الذي يتم تصديره إلى خارج البلاد ، وهي كما يلي:

سجل سعر القنطار من صنف جيزة 86 ، نحو 2794 جنيها للقنطار الواحد.

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سجل سعر القنطار من صنف جيزة 94 ، نحو 2580 جنيها للقنطار الواحد.

سجل سعر القنطار من صنف جيزة 95 ، نحو 2464 جنيها للقنطار الواحد.

وبحسب الأسعار العالمية للقطن المصري ، سجل سعر القنطار من صنف 87 من محصول العام الماضي ، 3337 جنيها.

ويسعى قطاع الغزل والنسيج في وزارة قطاع الأعمال العام ، إلى تطوير المصانع لديه في خطة تنفذها وزارة لتحويل الخسائر التي تحققها المصانع إلى أرباح.