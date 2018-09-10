تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

Advertisements

شهدت أسعار المانجو ، تفاوتا في الأسعار اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار المانجو في سوق العبور ، اليوم الإثنين ، وهي كما يلي:

سعر كيلو المانجو العويس ، تراوح بين 28 وحتى 40 جنيها للكيلو الواحد.

Advertisements

سعر كيلو المانجو الهندي ، تراوح بين 15 وحتى 20 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو التيمور ، تراوح بين 14 وحتى 19 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو الزبدية ، تراوح بين 13 وحتى 20 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو البلدي ، تراوح بين 12 وحتى 16 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو الفص ، تراوح بين 50 وحتى 62 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو الفونس. تراوح بين 15 وحتى 25 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو الدبشة ، تراوح بين 15 وحتى 21 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو الصديقة ، تراوح بين 13 وحتى 19 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو جولك ، تراوح بين 15 وحتى 22 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو المانجو السنارة ، تراوح بين 14 وحتى 25 جنيها للكيلو الواحد.