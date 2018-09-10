تعرف على أسعار البقوليات اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار البقوليات ، استقرارا في الأسواق اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم أسعار البقوليات في الأسواق بالكيلو ، وهي كما يلي:

سعر كيلو الفاصوليا البيضاء السائبة في السوق المحلية ، سجل 21 جنيها للكيلو الواحد.

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سعر كيلو اللوبيا البلدي في السوق المحلية ، سجل 20 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو العدس الأصفر في السوق المحلية ، سجل 16 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو العدس بجبة في السوق المحلية ، سجل 15 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الفول البلدي في السوق المحلية ، سجل 11 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الفول المدشوش في السوق المحلية ، سجل 9 جنيهات للكيلو الواحد.