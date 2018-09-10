تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار الفاكهة ، استقرارا سعريا في سوق العبور ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الفاكهة في سوق العبور ، اليوم الإثنين ، وهي كما يلي:

سعر كيلو التفاح الأخضر والأحمر ، تراوح بين 20 جنيها وحتى 27 جنيها للكيلو الواحد.

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سعر كيلو التين الشوكي ، جنيه ونصف للقطعة الواحدة.

سعر كيلو المانجو ، بلغ 12 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو العنب ، بلغ 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو البرقوق ، بلغ 12 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الخوخ ، بلغ 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو البطيخ ، بلغ 12 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الشمام «كوز العسل» ، بلغ 4 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر البرتقال الصيفي ، بلغ 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كيلو الفراولة ، بلغ 10 جنيهات للكيلو الواحد.