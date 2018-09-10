تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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شهدت أسعار السلع الغذائية ، حالة من التغيرات المستمرة في أسعارها ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراوحت الأسعار بين الانخفاص والارتفاع.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار السلع الغذائية في الأسواق ، اليوم الإثنين ، وهي كما يلي:

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سعر كيلو الأرز ، سجل 9 جنيهات للكيلو الواحد للمستهلك.

سعر لتر الزيت ، سجل 16 جنيها للتر الواحد للمستهلك.

سعر كيلو السكر ، سجل 10 جنيهات للكيلو الواحد للمستهلك.

سعر كيلو المكرونة ، سجل 8 جنيهات للكيلو الواحد للمستهلك.

سعر كيلو الدقيق ، سجل 7 جنيهات للكيلو الواحد للمستهلك.

باكو الشاي «40 جراما» ، سجل 3.50 جنيه للباكو الواحد للمستهلك.