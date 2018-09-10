تعرف على أسعار المعادن في الأسواق اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

Advertisements

شهدت أسعار المعادن ، تراجعا في الأسواق اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حسب ما قال مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات ، المهندس محمد حنفي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار المعادن في الأسواق ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وهي كما يلي:

Advertisements

سعر طن الزنك ، سجل 2325 دولارا للطن الواحد.

سعر طن الألومنيوم ، سجل 1995.50 دولار للطن الواحد.

وارتفع سعر النحاس ، حيث سجّل 5843 دولارا للطن الواحد.

سعر طن معدن القصدير ، سجل 18725 دولارا للطن الواحد.

سعر طن الرصاص ، سجل نحو 1992 دولارا للطن الواحد.

سعر طن البليت ، سجل نحو 525 دولارا للطن الواحد.

سعر طن البلاديوم ، سجل 894.75 دولار للطن الواحد.

سعر طن كورات الحديد ، سجل 62 دولارا للطن الواحد.

سعر طن الخردة ، سجل 345 دولارا للطن الواحد.