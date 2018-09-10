بعد تراجعه في أغسطس.. كل ما تريد معرفته عن التضخم

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تراجع التضخم السنوي لشهر أغسطس المنصرم ، بنسبة 19.6% عن الشهر ذاته من العام الماضي 2017 ، حيث سجل معدلا أقل من نصف المعدل الذي وصل إليه، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويرصد موقع «مصر 365» كل ما تريد معرفته عن التضخم، وهو كالتالي:

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1. التضخم يعني التغير في أسعار السلع والخدمات، وحال ارتفاع نسبته تنخفض القيمة الشرائية للعملة.

2. يصف التضخم حالات مختلفة، مثل الارتفاع المستمر في الأسعار أو ارتفاع الأجور أو الأرباح أو التكاليف.

3. ينتج التضخم من الاختلال بين الأسعار من جانب ، وتكلفة عناصر الإنتاج من جانب آخر، ما يؤدي لانخفاض قيمة العملة.

4. يعلن التضخم في يوم 10 من كل شهر، قياسا على النسبة التي سجلها في الشهر السابق.

5. يتم حساب التضخم بعد قياس نسبة التغير في أسعار 1000 سلعة وخدمة شهريا.

6. يقاس التغير في أسعار السلع والخدمات شهريا من 15 ألف مصدر على مستوى 8 مناطق جغرافية، «10 آلاف و85 مصدرا للحضر، 4 آلاف و337 للريف».

7. يرصد التضخم مستوى أسعار ثُلث السلع والخدمات أسبوعيا، أي نحو 333 سلعة وخدمة.

8. تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعيا مجموعات سلعية ذات تغير مستمر في السعر بشكل أسبوعي، مثل «الخضراوات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الطيور، البيض، السكر، والزيت وغيرها».

9. تدخل أسعار السلع التي يتم رصدها على جهاز التابلت، لحساب التضخم السنوي لكل شهر ، ومقارنته بالشهر المماثل من العام السابق.