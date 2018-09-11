تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. تعرف على الأسباب

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أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أسعار الأرز خلال شهر أغسطس المنصرم ، بنسبة _0.7% ، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية، فتح باب الاستيراد للمنتج في 8 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يساهم القرار في خفض الأسعار، خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية عنها، قالت مصادر في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع أسعار الأرز جاء طفيفا لأنه مجرد بداية ، خاصة أن استيراد أول شحنة من الأرز لم يمر عليها سوى شهر، عند رصد أسعار المنتج في أغسطس المنصرم.

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واستقبلت مصر أول شحنة أرز مستورد في 31 يوليو الماضي من الصين، ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسعار السلع، في الفترة من 1 حتى 28 من الشهر الذي يعلن معدل التضخم خلاله.

وفي تقريره الشهري عن التضخم ، لفتت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن تراجع أسعار الأرز ساهم في تقليص معدل الزيادة للتضخم الشهري لشهر أغسطس، بنسبة -0.02%.

وأعلن جهاز الإحصاء صباح أمس الإثنين ، تراجع معدل التضخم الشهري لأغسطس الماضي ، حيث بلغ 1.7%، بينما كان في يوليو السابق له 2.5%، ما يشير إلى نباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار السلع.

التضخم الشهري يعني الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر ما عن الشهر السابق له، بمعنى أنه في أغسطس الماضى زادت الأسعار بنسبة 1.7% عن شهر يوليو السابق له.