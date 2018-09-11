هل ينخفض الدين العام لمصر بانتهاء البرنامج الاقتصادي؟

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قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، ياسر عمرو ، إن الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتى تستهدف خفض الدين العام فى الموازنة 2020 / 2021 لـ80% ، تأتي ضمن تنفيذ برنامج الحكومة ، بالوصول بنسبة الدين لـ80% من الناتج المحلي.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح ياسر عمرو أن «خطة النواب» ناقشت مع الحكومة فى اجتماعات سابقة ، خطتها لخفض القروض الخارجية وحسن إدارة أموال الدولة ، فمثلا حين تتجه الحكومة للاقتراض الداخلي ، يجب ألا تقترض إلا في وقت تنفيذ المشروع ، تفاديا لزيادة أعباء فوائد الدين.

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وأضاف وكيل «خطة النواب»: «كلما زاد الناتج المحلي نتيجة الإصلاح الاقتصادي ، انخفضت نسبة الدين ، والعامين السابقين شهدا انخفاضا في نسبة الدين» ، لافتا إلى أن طروحات شركات قطاع الأعمال ، تهدف إلى توفير التمويل للشركات لتوسيع استثماراتها ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ، وأنه مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي ، سوف ينخفض الدين العام بنسبة 80%.