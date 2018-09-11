تعرف على عدد ضحايا حوادث الطرق في 2017.. معظمهم شباب

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات، تقريرا عن إجمالي عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق في العام 2017.

وأظهر التقرير أن العام الماضي شهد 7370 حالة وفاة بسبب حوادث الطرق، بينها 3848 حالة بنسبة 52.2% شباب بين عمر 15 وحتى 44 عاما، ونسبة 17.2% أطفال ورضع.

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وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الفئة العمرية من 15 حتى 24 عاما، أعلى عدد لحالات الوفاة في حوادث الطرق بـ1549 حالة، مقارنة بباقي الفئات العمرية، بينما بلغ عدد حالات الوفاة لأطفال في الفئة العمرية من 5 حتى 14 عاما 711 حالة، و560 حالة وفاة لأطفال ورضع أقل من 5 سنوات، بإجمالي 1271 حالة ، وذلك بنسبة 17.2% من إجمالي حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق في 2017.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد وفيات الفئة العمرية من 65 عاما فأكثر بسبب حوادث الطرق خلال 2017، بلغ نحو 642 حالة وفاة ، وارتفعت في الفئة العمرية الأقل من 55 حتى 64 عاما إلى 776 حالة ، أما الفئة العمرية من 45 حتى 54 عاما فسجلت 833 حالة وفاة، بسبب حوادث الطرق في 2017.

أما على مستوى المحافظات ، فجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث ارتفاع عدد وفيات حوادث الطرق بـ1307 حالة ، تلتها محافظة الجيزة بـ821 حالة وفاة ، ثم الإسكندرية بـ744 حالة وفاة ، بينما سجلت محافظة بورسعيد أقل عدد وفيات بسبب حوادث الطرق في 2017 بـ12 حالة فقط.