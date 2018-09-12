تركيا تصدر سندات باليورو للحد من هيمنة الدولار

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صرحت وزارة الخزانة التركية يوم الثلاثاء إن الدولة سوف تقوم بإصدار سندات حكومية مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وإصدار شهادات تأجير للمستثمرين الأفراد المقيمين وغير المقيمين.

وقد صرحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم “أنها سوف تصدر السندات لأجل سنة اعتباراً من الغد الموافق الأربعاء، بهدف تنويع أدوات الاقتراض، والعمل على توسيع قاعدة المستثمرين”.

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أصدرت الدولة التركية بالفعل سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، ولكن بسبب أن ما يقارب من ثلثي دين الدولة التركية السيادي بالعملة الأمريكية “الدولار” تسعى تركيا إلى تقليص تعرضها لتقلبات أمام “الدولار” في أعقاب هبوط العملة التركية “الليرة” خلال الفترة السابقة.

وفقدت العملة التركية “الليرة” ما يقارب من أربعين في المئة من قيمتها منذ بداية عام 2018، مسجلة مستوى يعد قياسي متدني عند 7.2 ليرة تركية مقابل العملة الأمريكية “الدولار” في منتصف شهر أغسطس الجاري لعام 2018، وتم تداول العملة التركية اليوم الموافق الثلاثاء دون مستوى 6.5 ليرة للدولار الأمريكي بقليل.

وخلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 قد أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن الدولة التركية تخطط لإصدار سندات مقومة بـ “اليوان” للمرة الأولى، وتعد تلك خطوة كما وصفتها وكالات التصنيف الغربية سوف تقوم بقهر التقييمات الغير موضوعية لاقتصاد الدولة التركية.

يبذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه السياسي محاولات تعد بائسة من أجل العمل على علاج الأزمة الاقتصادية التي خلقتها “السياسات الراهنة للرئيس التركي”، والتي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية في جميع أرجاء الدولة التركية.

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