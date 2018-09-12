تفاصيل نص قرار الزراعة الخاص بتربية الأرانب

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أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت قرار وزاري ينص على تنظيم الصناعات المتعلقة “بتربية الأرانب” لأول مرة في جمهورية مصر العربية، بحيث يتم وضعها تحت رعاية الدولة المصرية، وتكون تحت مظلة الوزارة.

نص قرار الزراعة الخاص تربية الأرانب

نص القرار الوزاري على التالي “يتم تصنيف مزارع تربية الأرانب إلى التالي:

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مزارع تسمين الأرانب، وهي المزارع المتخصصة في إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لانتاج الذبيح لإنتاج لحوم الأرانب، لا يجوز لتلك النوعية من المزارع بيع، أو توزيع، أو تداول خطوط وسلالات الأرانب.

مزارع أمهات وهي تلك المزارع المتخصصة في إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر.

مزارع متخصصة في إنتاج فرو الأرانب.

مزارع إنتاج أرنب المعارض والزينة، وتقوم تلك النوعية من المزارع بالإنتاج بشكل فعلي وتقوم بتصدر إنتاجها من الأرانب إلى دول الخليج العربي.

كما نص قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن “الأبعاد الوقائية” بين أنواع مزارع الأرانب المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لتلك المزارع داخل نطاق خمسمائة متر مربع، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم.

كما نص القرار على إصدار “تراخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد مهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان أرانب اللحم، أو الأرانب الخاصة بسلالات التناسل.

وشمل القرار “تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل أنشطة صناعة الأرانب، مع الالتزام التام بكل الشروط والمعايير الخاصة بالأمن والأمان الحيوي من قبل لجنة قد تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذي ينعكس بالنفع على جميع المربين والمستهلكين في آن واحد”.

كما أعلنت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، حيث أعلن “إن الصناعات المتعلقة الأرانب كانت مهملة وتسير بشكل عشوائي غير منظم، وكان لابد من الاهتمام بها والعمل على تطويرها، وتنميتها”.

وأشار “أنها عقدت عدة اجتماعات ضمت صغار المربين، وكبار المنتجين، وصناع الأعلاف، وأصحاب المصلحة والمهتمين بصناعة الأرانب، والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات والجمعيات العلمية والأهلية، بالإضافة إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية”.

وأكد “إن صناعة الأرانب سوف تشهد ثورة، وتطور ملحوظ على أرض الدولة المصرية بإصدار القرار الوزاري الصادر تحت رقم 1160 لعام 2018، والذي يعتبر بمثابة هدية إلى مربي ومنتجي الأرانب في عيد الفلاح، والذي اهتم في كل مواده وبنوده بحل كل المشكلات التي تعيق صناعة الأرانب”.

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